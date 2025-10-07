$41.230.05
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что немецкая разведка располагает доказательствами обсуждения российским руководством возможности нападения на страны НАТО. Он подчеркнул, что Россия способна производить оружие в больших масштабах и адаптировалась к технологическим изменениям в войне.

Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что немецкая разведка располагает доказательствами того, что российское руководство обсуждало возможность нападения на страны НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.    

Детали

В интервью изданию Кубилюс сообщил, что немецкая разведка располагает доказательствами обсуждения Кремлем возможного нападения на НАТО. 

Я доверяю спецслужбам. А немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть к ней готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян

- сказал он.

Кубилюс подчеркнул, что РФ способна производить оружие в больших масштабах, а в ходе войны против Украины адаптировалась к технологической трансформации. 

Россияне на фронте достигают того, чего могут, и платят за это ужасную цену. Это, безусловно, никого в Кремле не удовлетворяет. Путин должен был быть в Киеве через три дня после начала войны. Но тем временем способ ведения войны изменился. Не забывайте, что россияне смогли адаптироваться к этой технологической трансформации. Несмотря на огромные потери, Россия также способна производить оружие, боеприпасы и военную технику в больших масштабах

- отметил еврокомиссар.

В то же время он заверил, что Европа начала должным образом реагировать на вызовы.  

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторяет, что когда речь идет об артиллерийских боеприпасах, Россия может производить за три месяца столько же, сколько все страны НАТО, включая Соединенные Штаты и Канаду, могут производить за год. Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Еврокомиссия начала поддерживать оружейную промышленность. В результате в этом году производство боеприпасов для гаубиц увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", - убежден Кубилюс. 

Напомним

Диктатор ведет кампанию по подрыву единства стран-членов НАТО изнутри, стремясь поставить под сомнение эффективность организации. Он также не откажется от прекращения войны против Украины, пытаясь повысить цену для европейских стран, поддерживающих Украину.

"Все страны НАТО с нами воюют": путин заявил, что россия противостоит всему Альянсу02.10.25, 19:15 • 3250 просмотров

Вита Зеленецкая

