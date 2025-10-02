"Все страны НАТО с нами воюют": путин заявил, что россия противостоит всему Альянсу

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО", пишет УНН со ссылкой на заявление президента РФ.

Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами воюют очень многие страны. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают - заявил Путин.

Ранее УНН писал, что Владимир Путин заявил, что Москва дважды выражала готовность вступить в НАТО в 1954 и 2000 годах, но получила отказ. По его словам, президент США Билл Клинтон сначала признал такую возможность, но впоследствии "передумал".