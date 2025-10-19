$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 9470 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 17269 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 24051 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 38196 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 30325 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45587 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67883 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46583 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48821 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36728 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Поляки массово готовятся к войне с Россией: детали военных тренировок

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Польские гражданские активно проходят курсы выживания и военные тренировки, готовясь к возможному конфликту с Россией. Правительство расширяет военную подготовку для взрослых и увеличивает оборонный бюджет.

Поляки массово готовятся к войне с Россией: детали военных тренировок

В Польше растет число гражданских лиц, которые проходят курсы выживания, посещают стрелковые полигоны и участвуют в военных тренировках, готовясь к возможной войне с Россией. Об этом информирует издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Польша рассматривается как одна из потенциальных целей в случае нападения РФ на государства НАТО.

На фоне роста угроз польское правительство объявило о расширении базовой военной подготовки для взрослого населения и намерено в этом году выделить на оборону около 4,5% ВВП.

Как сообщает издание, все больше поляков присоединяются к учебным программам, которые проводят Польская сеть выживальщиков, стрелковые клубы, военные школы и волонтерские формирования. Там они осваивают навыки выживания, стрельбы и тактической подготовки.

Инструкторы по стрельбе отмечают, что спрос на такие тренировки значительно вырос после начала полномасштабной войны России против Украины. На это также повлияли инциденты с беспилотниками, которые неоднократно появлялись на территории Польши.

Кроме того, некоторые организации начали проводить курсы самообороны и домедицинской помощи для подростков и молодежи.

Напомним

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что немецкая разведка располагает доказательствами обсуждения российским руководством возможности нападения на страны НАТО. Он подчеркнул, что Россия способна производить оружие в больших масштабах и адаптировалась к технологическим изменениям в войне.

Вита Зеленецкая

