Поляки массово готовятся к войне с Россией: детали военных тренировок
Киев • УНН
Польские гражданские активно проходят курсы выживания и военные тренировки, готовясь к возможному конфликту с Россией. Правительство расширяет военную подготовку для взрослых и увеличивает оборонный бюджет.
В Польше растет число гражданских лиц, которые проходят курсы выживания, посещают стрелковые полигоны и участвуют в военных тренировках, готовясь к возможной войне с Россией. Об этом информирует издание The Telegraph, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Польша рассматривается как одна из потенциальных целей в случае нападения РФ на государства НАТО.
На фоне роста угроз польское правительство объявило о расширении базовой военной подготовки для взрослого населения и намерено в этом году выделить на оборону около 4,5% ВВП.
Как сообщает издание, все больше поляков присоединяются к учебным программам, которые проводят Польская сеть выживальщиков, стрелковые клубы, военные школы и волонтерские формирования. Там они осваивают навыки выживания, стрельбы и тактической подготовки.
Инструкторы по стрельбе отмечают, что спрос на такие тренировки значительно вырос после начала полномасштабной войны России против Украины. На это также повлияли инциденты с беспилотниками, которые неоднократно появлялись на территории Польши.
Кроме того, некоторые организации начали проводить курсы самообороны и домедицинской помощи для подростков и молодежи.
Напомним
Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что немецкая разведка располагает доказательствами обсуждения российским руководством возможности нападения на страны НАТО. Он подчеркнул, что Россия способна производить оружие в больших масштабах и адаптировалась к технологическим изменениям в войне.
