17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
10 октября, 09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо
10 октября, 07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

российские спецслужбы распространяют фейк о якобы подготовке Украиной нападения на Польшу, чтобы отрезать Украину от поддержки НАТО. МВД Польши призывает к критическому мышлению и проверке источников информации.

российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу

Российские спецслужбы распространяют фейк, что Украина якобы нападет на Польшу, а ответственность за вторжение будет возложена на россию. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства страны, российские медиа, ссылаясь на информацию российских спецслужб, предостерегли Польшу и Румынию о якобы подготовленной Киевом провокации.

Анализ распространения этой информации свидетельствует о спланированной информационной операции. Ее цель всегда одна — отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только форма лжи

- отметили в МВД.

Как добавили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации –– лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".

российские пропагандисты распространяют фейк о "заградительных отрядах" НГУ на Сумщине - ЦПД СНБО
09.10.25, 18:14

Ольга Розгон

Новости Мира
НАТО
Румыния
Украина
Польша