российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу
Киев • УНН
российские спецслужбы распространяют фейк о якобы подготовке Украиной нападения на Польшу, чтобы отрезать Украину от поддержки НАТО. МВД Польши призывает к критическому мышлению и проверке источников информации.
Российские спецслужбы распространяют фейк, что Украина якобы нападет на Польшу, а ответственность за вторжение будет возложена на россию. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Польши в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства страны, российские медиа, ссылаясь на информацию российских спецслужб, предостерегли Польшу и Румынию о якобы подготовленной Киевом провокации.
Анализ распространения этой информации свидетельствует о спланированной информационной операции. Ее цель всегда одна — отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только форма лжи
Как добавили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации –– лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".
