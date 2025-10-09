российские пропагандисты распространяют фейк о "заградительных отрядах" НГУ на Сумщине - ЦПД СНБО

россия запускает очередной фейк - на этот раз о "заградительных отрядах" НГУ в Сумской области, чтобы подорвать доверие к украинским военным. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Прокремлевские медиа со ссылкой на "силовые структуры РФ" распространяют сообщения, якобы НГУ передислоцировала "2-ю Галицкую бригаду" в Сумскую область для выполнения функций заградотряда и "с разрешением на применение оружия против дезертиров". Это типичная дезинформационная операция для деморализации украинских военных и запугивания гражданского населения - говорится в сообщении.

На самом деле в ВСУ и НГУ нет практики "заградительных отрядов" — в отличие от российской армии, где подобные подразделения и принуждение широко документированы. Сообщения о "стрельбе по своим" — без доказательств и не подтверждены никакими официальными источниками.

Это продолжение российской кампании по дискредитации Сил обороны. Цель вброса — посеять недоверие к украинскому военному командованию, сорвать эвакуационные и оборонные мероприятия и оправдать собственные потери легендами о "дезертирстве" в ВСУ.

Это продолжение российской кампании по дискредитации Сил обороны. Цель вброса — посеять недоверие к украинскому военному командованию, сорвать эвакуационные и оборонные мероприятия и оправдать собственные потери легендами о "дезертирстве" в ВСУ - добавили в ЦПД.

Ранее Центр сообщал о фейке относительно "заградотрядов ВСУ", которые якобы "не выпускают гражданских" из Константиновки.

россияне запустили фейк о польских наемниках в ВСУ, которые принимают наркотики, чтобы "не спать и не есть" – ЦПД