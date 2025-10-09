$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 15862 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 33180 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 35651 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 22687 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 20479 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 33853 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16882 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15742 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16970 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
російські пропагандисти поширюють фейк про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Російські медіа розповсюджують дезінформацію про передислокацію «2-ї Галицької бригади» НГУ на Сумщину для створення "загороджувальних загонів". Центр протидії дезінформації спростовує цю інформацію, наголошуючи, що це є частиною кампанії з дискредитації Сил оборони України.

російські пропагандисти поширюють фейк про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині - ЦПД РНБО

росія запускає черговий фейк - цього разу про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині, щоб підірвати довіру до українських військових.  Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Прокремлівські медіа з посиланням на "силові структури рф" поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала "2-гу Галицьку бригаду" до Сумської області для виконання функцій загородзагону і "з дозволом на застосування зброї проти дезертирів". Це типова дезінформаційна операція для деморалізації українських військових та залякування цивільного населення

- йдеться у повідомленні.

Насправді в ЗСУ та НГУ немає практики "загороджувальних загонів" — на відміну від російської армії, де подібні підрозділи та примус широко документовані. Повідомлення про "стрільбу по своїх" — без доказів і не підтверджені жодними офіційними джерелами.

Це продовження російської кампанії з дискредитації Сил оборони. Мета вкиду — посіяти недовіру до українського військового командування, зірвати евакуаційні та оборонні заходи й виправдати власні втрати легендами про "дезертирство" в ЗСУ.

Це продовження російської кампанії з дискредитації Сил оборони. Мета вкиду — посіяти недовіру до українського військового командування, зірвати евакуаційні та оборонні заходи й виправдати власні втрати легендами про "дезертирство" в ЗСУ

- додали в ЦПД.

Раніше Центр повідомляв про фейк щодо "загородзагонів ЗСУ", які нібито "не випускають цивільних" із Костянтинівки.

росіяни запустили фейк про польських найманців у ЗСУ, які приймають наркотики, щоб "не спати і не їсти" – ЦПД07.10.25, 17:55 • 5498 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніМультимедіа
Сумська область
Національна гвардія України
Збройні сили України