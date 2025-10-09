російські пропагандисти поширюють фейк про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині - ЦПД РНБО

росія запускає черговий фейк - цього разу про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині, щоб підірвати довіру до українських військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Прокремлівські медіа з посиланням на "силові структури рф" поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала "2-гу Галицьку бригаду" до Сумської області для виконання функцій загородзагону і "з дозволом на застосування зброї проти дезертирів". Це типова дезінформаційна операція для деморалізації українських військових та залякування цивільного населення - йдеться у повідомленні.

Насправді в ЗСУ та НГУ немає практики "загороджувальних загонів" — на відміну від російської армії, де подібні підрозділи та примус широко документовані. Повідомлення про "стрільбу по своїх" — без доказів і не підтверджені жодними офіційними джерелами.

Це продовження російської кампанії з дискредитації Сил оборони. Мета вкиду — посіяти недовіру до українського військового командування, зірвати евакуаційні та оборонні заходи й виправдати власні втрати легендами про "дезертирство" в ЗСУ.

Раніше Центр повідомляв про фейк щодо "загородзагонів ЗСУ", які нібито "не випускають цивільних" із Костянтинівки.

