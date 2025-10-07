росіяни запустили фейк про польських найманців у ЗСУ, які приймають наркотики, щоб "не спати і не їсти" – ЦПД

$41.340.11
15:10 • 4556 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5972 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10959 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15360 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16968 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42014 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44225 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59535 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT
7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів
7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico
7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft
7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
15:10 • 4538 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
13:53 • 7694 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42009 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
6 жовтня, 12:01 • 56721 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19 • 66022 перегляди
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
11:00 • 13943 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 26285 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 79018 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 74485 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00 • 149397 перегляди
росіяни запустили фейк про польських найманців у ЗСУ, які приймають наркотики, щоб "не спати і не їсти" – ЦПД

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Центр протидії дезінформації викрив фейк РФ про польських найманців у ЗСУ, які нібито вживають наркотики, щоб не спати та не їсти. Ця дезінформація спрямована на дискредитацію українських військових та іноземних добровольців.

росіяни запустили фейк про польських найманців у ЗСУ, які приймають наркотики, щоб "не спати і не їсти" – ЦПД

російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію українських військових та іноземних добровольців, які воюють на боці України. Центр протидії дезінформації при РНБО викрив чергову спробу кремля посіяти недовіру до Сил оборони, пише УНН.

Деталі

Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю дезінформаційних матеріалів, які поширюють російські пропагандисти. Цього разу кремлівські ресурси вигадали історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".

Єдиним "доказом" російські медіа назвали розповідь чоловіка, представленого як "військовослужбовець армії рф". Жодних підтверджень чи незалежних свідчень цієї інформації, як зазвичай, немає.

Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД07.10.25, 17:36 • 830 переглядiв

У ЦПД наголосили, що подібні інформаційні вкиди є елементом системної кампанії кремля, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та іноземних добровольців, які допомагають нашій державі у боротьбі проти російської агресії.

Такі фейки, за даними Центру, мають на меті посилити внутрішню пропаганду в росії та створити ілюзію, що москва воює не лише з Україною, а "з усім Заходом".

У такий спосіб кремль намагається виправдати власні поразки на фронті та мобілізувати підтримку серед російської аудиторії, використовуючи брехню як основний інструмент впливу 

– зазначають у ЦПД.

Інформація про екстрені відключення світла у всіх регіонах України - фейк05.10.25, 13:39 • 5689 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна