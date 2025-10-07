росіяни запустили фейк про польських найманців у ЗСУ, які приймають наркотики, щоб "не спати і не їсти" – ЦПД

російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію українських військових та іноземних добровольців, які воюють на боці України. Центр протидії дезінформації при РНБО викрив чергову спробу кремля посіяти недовіру до Сил оборони, пише УНН.

Деталі

Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю дезінформаційних матеріалів, які поширюють російські пропагандисти. Цього разу кремлівські ресурси вигадали історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".

Єдиним "доказом" російські медіа назвали розповідь чоловіка, представленого як "військовослужбовець армії рф". Жодних підтверджень чи незалежних свідчень цієї інформації, як зазвичай, немає.

У ЦПД наголосили, що подібні інформаційні вкиди є елементом системної кампанії кремля, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та іноземних добровольців, які допомагають нашій державі у боротьбі проти російської агресії.

Такі фейки, за даними Центру, мають на меті посилити внутрішню пропаганду в росії та створити ілюзію, що москва воює не лише з Україною, а "з усім Заходом".

У такий спосіб кремль намагається виправдати власні поразки на фронті та мобілізувати підтримку серед російської аудиторії, використовуючи брехню як основний інструмент впливу – зазначають у ЦПД.

