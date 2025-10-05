Інформація про екстрені відключення світла у всіх регіонах України - фейк
Київ • УНН
Інформація про очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні є фейком. Ситуація в енергосистемі стабільна, "Укренерго" не застосовує обмежень.
Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України - це фейк. Наразі ситуація в енергосистемі залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".
Деталі
Після нічної масованої ракетно-дронової атаки - у багатьох телеграм-каналах розповсюджується недостовірна інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України. При цьому, шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго"
В "Укренерго" наголошують, що такі повідомлення - це чергова маніпуляція на чутливій темі.
"Укренерго" закликає людей не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації на телеграм-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів
Доповнення
Міненерго повідомляло, що вночі рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.