Інформація про екстрені відключення світла у всіх регіонах України - фейк

Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України - це фейк. Наразі ситуація в енергосистемі залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".

Після нічної масованої ракетно-дронової атаки - у багатьох телеграм-каналах розповсюджується недостовірна інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України. При цьому, шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго"

В "Укренерго" наголошують, що такі повідомлення - це чергова маніпуляція на чутливій темі.

"Укренерго" закликає людей не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації на телеграм-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів