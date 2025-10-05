рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури: Міненерго повідомило про наслідки
Київ • УНН
Вночі рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.
Деталі
Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі
Повідомляється, що складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.
Ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання
Доповнення
росіяни вночі масовано атакувала Івано-Франківщину. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.