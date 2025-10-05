рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури: Міненерго повідомило про наслідки

Вночі рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.

Повідомляється, що складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання