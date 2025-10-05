На Івано-Франківщині ціллю рф були об’єкти критичної інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували Івано-Франківщину, ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих немає, проте в одній з громад частково пошкоджено житловий будинок.
росіяни вночі масовано атакувала Івано-Франківщину. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури
Вона зазначила, що за попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався.
В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок
Доповнення
У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.
Також у Львові під ударом опинився індустріальний парк Sparrow.