Унаслідок атаки рф частина Львова залишилася без світла - мер міста
Київ • УНН
У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Львів дронами та ракетами, внаслідок чого частина міста знеструмлена. Мер Андрій Садовий повідомив про знеструмлення районів Рясне та Левандівка.
У ніч прости неділі, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram, передає УНН.
Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі
Він закликав містян зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях.
Нагадаємо
Вранці 5 жовтня, у Львові через масштабний обстріл міста призупинили роботу громадського транспорту.
