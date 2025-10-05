В результате атаки РФ часть Львова осталась без света - мэр города
Киев • УНН
В ночь на 5 октября Россия атаковала Львов дронами и ракетами, в результате чего часть города обесточена. Мэр Андрей Садовый сообщил об обесточивании районов Рясное и Левандовка.
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram, передает УНН.
Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали
Он призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
Напомним
Утром 5 октября во Львове из-за масштабного обстрела города приостановили работу общественного транспорта.
