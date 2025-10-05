Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Запорожье 5 октября более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Энергетики планируют восстановить свет до конца дня.
В результате ночной атаки РФ на Запорожье в воскресенье, 5 октября, без электроснабжения остались более 73 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, планируют завершить до конца дня. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье
По его словам, без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6 тысяч - Запорожского района.
"Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения - до конца суток", - добавил он.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.
В результате этой массированной комбинированной атаки на Запорожье один человек погиб, еще 9 человек получили ранения. Среди пострадавших 16-летняя девушка.
