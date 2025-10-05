Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф

$41.280.00
48.500.00
ukenru
23:20 • 8518 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 37691 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 95654 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 88679 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 95377 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 118418 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 93145 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44996 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53052 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35437 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.4м/с
91%
744мм
Популярные новости
россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины22:58 • 7178 просмотра
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектовPhoto23:39 • 11580 просмотра
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особнякPhoto00:13 • 10470 просмотра
Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев02:37 • 5904 просмотра
В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины03:13 • 4912 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 95657 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 61025 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 73152 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 118420 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 93147 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Чешская Республика
Шостка
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 35953 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 34307 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 88675 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 45723 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 47971 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31

Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Запорожье 5 октября более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Энергетики планируют восстановить свет до конца дня.

Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф

В результате ночной атаки РФ на Запорожье в воскресенье, 5 октября, без электроснабжения остались более 73 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, планируют завершить до конца дня. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье

- написал Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6 тысяч - Запорожского района.

"Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения - до конца суток", - добавил он.

Напомним

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.

В результате этой массированной комбинированной атаки на Запорожье один человек погиб, еще 9 человек получили ранения. Среди пострадавших 16-летняя девушка.

Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине05.10.25, 04:53 • 2296 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Шахед-136
Запорожье