Комбінована атака рф на Запоріжжя: одна людина загинула, серед постраждалих 16-річна дівчина
Київ • УНН
Внаслідок масованої комбінованої атаки на Запоріжжя 5 жовтня одна людина загинула, щонайменше шестеро отримали поранення, включаючи 16-річну дівчину. Місто зазнало 10 влучань, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням.
У ніч на 5 жовтня внаслідок масованої комбінованої атаки на Запоріжжя одна людина загинула і щонайменше шестеро отримали поранення. Серед постраждалих 16-річна дівчина. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Ворожа атака забрала життя однієї людини
За словами Федорова, внаслідок внаслідок ворожого обстрілу щонайменше шість поранених станом на 03:50.
Серед постраждалих 16-річна дівчина
Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Нагадаємо
У ніч проти неділі, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі.