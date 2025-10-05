росія нанесла десяток ударів по Запоріжжю: є поранені, перебої з водою та світлом
Київ • УНН
Вночі 5 жовтня росія атакувала Запоріжжя "Шахедами" та керованими авіабомбами, завдавши щонайменше 10 ударів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в житлові будинки, пожежі, поранення двох людей та перебої з електро- і водопостачанням у місті.
У ніч проти неділі, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі. Є поранені. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою
За словами Івана Федорова, на території одного з промислових підприємств міста внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Також є влучання в житлові будинки.
Попередньо, двоє людей поранені
Федоров запевнив, як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці комунальних служб негайно розпочнуть роботи з відновлення пошкоджених мереж електро- та водопостачання.
Нагадаємо
У ніч на 5 жовтня росія підняла в повітря кілька літаків Ту-95. Збройні сили України попередили про можливу ракетну атаку.
