4 жовтня, 08:29 • 29810 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 85412 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 82686 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 91116 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 113899 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 90098 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 44140 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52799 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35229 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22448 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
росія нанесла десяток ударів по Запоріжжю: є поранені, перебої з водою та світлом

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Вночі 5 жовтня росія атакувала Запоріжжя "Шахедами" та керованими авіабомбами, завдавши щонайменше 10 ударів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в житлові будинки, пожежі, поранення двох людей та перебої з електро- і водопостачанням у місті.

росія нанесла десяток ударів по Запоріжжю: є поранені, перебої з водою та світлом

У ніч проти неділі, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі. Є поранені. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова

Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами Івана Федорова, на території одного з промислових підприємств міста внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Також є влучання в житлові будинки.

Попередньо, двоє людей поранені

- написав він у своєму Telegram. 

Федоров запевнив, як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці комунальних служб негайно розпочнуть роботи з відновлення пошкоджених мереж електро- та водопостачання.

Нагадаємо

У ніч на 5 жовтня росія підняла в повітря кілька літаків Ту-95. Збройні сили України попередили про можливу ракетну атаку.

росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW04.10.25, 07:29 • 3392 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Шахед-136
Іван Федоров
Запоріжжя