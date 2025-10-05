Россия нанесла десяток ударов по Запорожью: есть раненые, перебои с водой и светом

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары. Есть раненые. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Комбинированная атака на Запорожье. Враг нанес по меньшей мере 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой - говорится в сообщении чиновника.

По словам Ивана Федорова, на территории одного из промышленных предприятий города в результате вражеской атаки возник пожар. Также есть попадания в жилые дома.

Предварительно, два человека ранены - написал он в своем Telegram.

Федоров заверил, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты коммунальных служб немедленно приступят к работам по восстановлению поврежденных сетей электро- и водоснабжения.

Напомним

В ночь на 5 октября Россия подняла в воздух несколько самолетов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупредили о возможной ракетной атаке.

