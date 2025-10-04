Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW
Киев • УНН
Российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября 2025 года для проведения нескольких отдельных масштабных ударов беспилотниками и ракетами по территории Украины. Украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами, способными сбивать российские баллистические ракеты.
российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября для проведения нескольких отдельных масштабных ударов беспилотниками и ракетами по территории Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что РФ нерегулярно запускает ракеты в рамках ночных ударных пакетов против Украины и часто обходится без использования ракет в этих пакетах несколько дней.
российские войска, похоже, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти ежедневно, а затем запускают большое количество ракет вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО
Они отмечают, что российские войска совершили лишь четыре ночных удара, содержавших более 10 ракет, в сентябре 2025 года и наносили один ночной удар, содержавший более 40 ракет, примерно каждые две недели с конца августа 2025 года, что подчеркивает недавнюю тенденцию России периодически проводить несколько крупных комбинированных ударов между менее масштабными ударами беспилотников.
российские войска продолжают использовать больше крылатых ракет и меньше баллистических ракет в комбинированных ударах и, вероятно, продолжают полагаться на баллистические ракеты для нанесения точечных ударов по конкретным целям, одновременно используя дроны и крылатые ракеты для преодоления украинской противовоздушной обороны
Там констатируют, что украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО Украины, способными сбивать российские баллистические ракеты, и российские войска могут целенаправленно нацеливаться на города и энергетическую инфраструктуру, которые активно не защищаются украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное поражение Россией целей.
Напомним
Накануне главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что в сентябре Россия использовала почти 6900 дронов, из них более 3600 "шахедов", против Украины. По его словам, для противодействия формируют Командование беспилотных систем ПВО и увеличивают экипажи дронов-перехватчиков.
Действия рф демонстрируют "аппетит" путина продолжать атаки на Украину и вмешательство по всей Европе - Стармер02.10.25, 13:59 • 3414 просмотров