Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 31582 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 51400 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 60295 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58224 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 35363 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 49870 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33829 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21132 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20835 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16942 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
75%
751мм
Популярные новости
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения3 октября, 21:20 • 16967 просмотра
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 13074 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение02:14 • 3712 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 4520 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 17908 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 32516 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 42736 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 60289 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58218 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 49867 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 19553 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 31579 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 33611 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 36511 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 79317 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
E-6 Mercury

Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября 2025 года для проведения нескольких отдельных масштабных ударов беспилотниками и ракетами по территории Украины. Украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами, способными сбивать российские баллистические ракеты.

Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW

российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября для проведения нескольких отдельных масштабных ударов беспилотниками и ракетами по территории Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что РФ нерегулярно запускает ракеты в рамках ночных ударных пакетов против Украины и часто обходится без использования ракет в этих пакетах несколько дней.

российские войска, похоже, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти ежедневно, а затем запускают большое количество ракет вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО

- указывают аналитики.

Они отмечают, что российские войска совершили лишь четыре ночных удара, содержавших более 10 ракет, в сентябре 2025 года и наносили один ночной удар, содержавший более 40 ракет, примерно каждые две недели с конца августа 2025 года, что подчеркивает недавнюю тенденцию России периодически проводить несколько крупных комбинированных ударов между менее масштабными ударами беспилотников.

российские войска продолжают использовать больше крылатых ракет и меньше баллистических ракет в комбинированных ударах и, вероятно, продолжают полагаться на баллистические ракеты для нанесения точечных ударов по конкретным целям, одновременно используя дроны и крылатые ракеты для преодоления украинской противовоздушной обороны

- считают в ISW.

Там констатируют, что украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО Украины, способными сбивать российские баллистические ракеты, и российские войска могут целенаправленно нацеливаться на города и энергетическую инфраструктуру, которые активно не защищаются украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное поражение Россией целей.

Напомним

Накануне главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что в сентябре Россия использовала почти 6900 дронов, из них более 3600 "шахедов", против Украины. По его словам, для противодействия формируют Командование беспилотных систем ПВО и увеличивают экипажи дронов-перехватчиков.

Действия рф демонстрируют "аппетит" путина продолжать атаки на Украину и вмешательство по всей Европе - Стармер02.10.25, 13:59 • 3414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Институт изучения войны
MIM-104 Patriot
Украина