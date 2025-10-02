Действия рф демонстрируют "аппетит" путина продолжать атаки на Украину и вмешательство по всей Европе - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России демонстрируют аппетит Путина продолжать неустанные атаки на Украину и акты вмешательства по всей Европе. Он подчеркнул, что это вопрос ценностей и свобод всей Европы.
Детали
"В последние недели мы наблюдаем, что аппетит, который имеет путин, - не только обрушиваться на Украину, но и действовать и вмешиваться по всей Европе, используя различные пути, будь то в отношении нашего воздушного пространства, или кибератаки, или другие атаки, которые уже происходят", - сказал Стармер во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
"Они неустанны, и они демонстрируют аппетит продолжать это, и мы должны бороться с этим всем, что имеем", - отметил британский премьер.
И подчеркнул, что "это напоминание для всех нас… что это не только вопрос суверенитета Украины, это вопрос ценностей и свобод всех нас, особенно в Европе, и что мы все боремся с российской агрессией".
Он также указал на необходимость укрепления Украины и НАТО, в более широком смысле.
