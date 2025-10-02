Премьер Дании: россия не остановится, пока ее не заставят это сделать

россия не остановится, пока ее не заставят это сделать, предупредила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"В течение последних нескольких месяцев много говорилось о мире в Украине, проходили встречи, предварительные встречи и брифинги по встречам, а тем временем россия продолжает свои жестокие атаки. Сейчас всем должно быть ясно: россия не остановится, пока ее не заставят это сделать", - сказала Фредериксен в окружении главы Европейского совета Антониу Кошты и Президента Украины Владимира Зеленского.

Она добавила, что "перед нами стоит одна важная задача: мы должны сделать нашу общую Европу настолько сильной, чтобы война против нас стала немыслимой, и мы должны сделать это сейчас".

Фредериксен также похвалила Зеленского, отмечая, что Украина "защитила Украину от беспощадной, полномасштабной российской агрессии". "Вы сделали то, что никто не считал возможным, и вы имеете нашу непоколебимую поддержку", - сказала она.

Но затем Фредериксен обратилась к другим лидерам и предупредила: "Я знаю, что для некоторых из вас угроза со стороны россии очень очевидна и очень присутствует. Для других она все еще кажется более далекой, но никто из нас больше не может быть наивным".

"Война никогда не была только об Украине. Она касается Европы, всех наших народов, всех наших граждан, наших ценностей и нашей свободы", - подчеркнула премьер Дании.

Она продолжила: "Пожалуйста, просто посмотрите на историю нашего континента, от расширения Российской империи до советских танков, пересекающих несколько границ во время холодной войны, разрушая надежды на свободу. Недавняя история рассказывает нам точно такую же историю. Так почему бы этому не произойти снова?".

"россия сейчас превращается в военную экономику, используя все средства, все возможности, чтобы запугивать, угрожать и разделять нас, к сожалению, благодаря Китаю, солдатам из Северной Кореи и беспилотникам из Ирана, и я не вижу никаких признаков того, что имперская лихорадка путина и россии заканчивается на Украине", - сказала Фредериксен.

Премьер Дании подчеркнула, что "это не благотворительность, то, что мы делаем в Украине, это прямая защита нашего континента".

Она отметила, что Европа начала двигаться в правильном направлении, но "мы должны двигаться гораздо быстрее - мы должны учиться у Украины, вашего чувства неотложности, построить невероятную оборонную промышленность всего за пару лет".

Говоря об опыте Дании за последние две недели, она предупредила о растущих гибридных угрозах, создаваемых беспилотниками, дезинформацией, атаками на критически важную инфраструктуру и "неконтролируемую" миграцию.

