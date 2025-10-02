Прем'єрка Данії: росія не зупиниться, доки її не змусять це зробити

росія не зупиниться, доки її не змусять це зробити, попередила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на засіданні Європейської політичної спільноти у Копенгагені, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Протягом останніх кількох місяців багато говорилося про мир в Україні, відбувалися зустрічі, попередні зустрічі та брифінги щодо зустрічей, а тим часом осія продовжує свої жорстокі атаки. Зараз усім має бути зрозуміло: росія не зупиниться, доки її не змусять це зробити", - сказала Фредеріксен в оточенні голови Європейської ради Антоніу Кошти та Президента України Володимира Зеленського.

Вона додала, що "перед нами стоїть одне важливе завдання: ми повинні зробити нашу спільну Європу настільки сильною, щоб війна проти нас стала немислимою, і ми повинні зробити це зараз".

Фредеріксен також похвалила Зеленського, зазначаючи, що Україна "захистила Україну від нещадної, повномасштабної російської агресії". "Ви зробили те, що ніхто не вважав можливим, і ви маєте нашу непохитну підтримку", - сказала вона.

Але потім Фредеріксен звернулася до інших лідерів і попередила: "Я знаю, що для деяких із вас загроза з боку росії є дуже очевидною та дуже присутньою. Для інших вона все ще здається більш далекою, але ніхто з нас більше не може бути наївним".

Орбан відповів щодо загрози росії: "чому ми боїмося", ЄС "сильніший за них"

"Війна ніколи не була лише про Україну. Вона стосується Європи, всіх наших народів, усіх наших громадян, наших цінностей та нашої свободи", - наголосила прем'єр Данії.

Вона продовжила: "Будь ласка, просто погляньте на історію нашого континенту, від розширення російської імперії до радянських танків, що перетинають кілька кордонів під час холодної війни, руйнуючи надії на свободу. Нещодавня історія розповідає нам точно таку ж історію. То чому б цьому не статися знову?".

"росія зараз перетворюється на воєнну економіку, використовуючи всі засоби, всі можливості, щоб залякувати, погрожувати та розділяти нас, на жаль, завдяки Китаю, солдатам з Північної Кореї та безпілотникам з Ірану, і я не бачу жодних ознак того, що імперська лихоманка путіна та росії закінчується на Україні", - сказала Фредеріксен.

Прем'єр Данії наголосила, що "це не благодійність, те, що ми робимо в Україні, це прямий захист нашого континенту".

Вона зазначила, що Європа почала рухатися в правильному напрямку, але "ми повинні рухатися набагато швидше - ми повинні вчитися в України, вашого відчуття невідкладності, побудувати неймовірну оборонну промисловість лише за пару років".

Говорячи про досвід Данії за останні два тижні, вона попередила про зростаючі гібридні загрози, що створюються безпілотниками, дезінформацією, атаками на критично важливу інфраструктуру та "неконтрольовану" міграцію.

Зеленський прибув до Копенгагена: уже обговорив з прем'єркою Данії ескалацію росії