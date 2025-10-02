Орбан відповів щодо загрози росії: "чому ми боїмося", ЄС "сильніший за них"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що справжньою загрозою для Європи є економічна стагнація. Він наголосив, що ЄС сильніший за росію - за кількістю населення, ВВП та військовими витратами.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на запитання щодо росії вказав "чому ми боїмося", наполягаючи, що ЄС "сильніший за них", повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
на полях саміту у Копенгагені Орбан підійшов до польської групи журналістів, де йому поставили просте запитання: "Хто [становить] головну загрозу для Європи?". Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, присутній поряд, швидко зрозумів, що відбувається, і попередив його: "Це провокація".
Але Орбан, як повідомляється, зберіг спокій і відповів: "Справжня небезпека? Економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності".
Йому поставили уточнююче запитання: "Не росія?".
"Ми сильніші за росію. Зробіть кілька порівнянь і обґрунтуйте свою думку фактами. У нас понад 400 мільйонів людей, у росії - близько 130. Подивіться, який [великий] європейський ВВП. росія [маленька] от така. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на військові витрати більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них", - відповів Орбан.
"Питання в тому, чи маємо лідерство, щоб об'єднатися і разом захищати наші інтереси. У будь-якому разі, саме це ми маємо робити", - вказав Орбан.
