Орбан відреагував на план Кошти обійти вето Угорщини щодо вступу України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та прискорити вступ України до ЄС. Він також заявив про залежність країни від російських енергоносіїв, попри вимоги США.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на план президента Євроради Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та пришвидшити процес вступу України до ЄС, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
"У жодному разі, у жодному разі, у жодному разі", - сказав, прибувши на неформальний саміт ЄС у Копенгагені, прем'єр-міністр Угорщини, перш ніж репортер встиг закінчити своє запитання щодо плану Кошти змінити правила для запуску переговорів.
"Існує юридична, суворо регламентована процедура, як це зробити", - додав Орбан.
Прем'єр-міністр Угорщини також дав просту відповідь на недавню хвилю вторгнень дронів на територію Данії. "Збивати їх", - знизав він плечима.
Одначе Орбан при цьому заявив, що його країна залишатиметься залежною від російських енергоносіїв, попри вимоги США Дональда Трампа про те, щоб усі країни ЄС та НАТО припинили купувати російську нафту та газ.
"Угорщина - суверенна держава. Ми самі вирішуємо, якою буде наша енергосистема. По-друге, ми не маємо жодних варіантів. У нас є додаткова гілка з Хорватії, що не так важливо. Але нам потрібний основний трубопровід, а єдиний основний - російський, - заявив Орбан. - Американський президент поважає суверенітет інших країн".
Трамп висунув цю вимогу як умову запровадження США жорстких економічних заходів проти москви.
