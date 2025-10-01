$41.140.18
Ексклюзив
12:21 • 5826 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8258 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10365 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41518 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35711 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28544 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46553 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25303 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34647 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Орбан відреагував на план Кошти обійти вето Угорщини щодо вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та прискорити вступ України до ЄС. Він також заявив про залежність країни від російських енергоносіїв, попри вимоги США.

Орбан відреагував на план Кошти обійти вето Угорщини щодо вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на план президента Євроради Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та  пришвидшити процес вступу України до ЄС, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"У жодному разі, у жодному разі, у жодному разі", - сказав, прибувши на неформальний саміт ЄС у Копенгагені, прем'єр-міністр Угорщини, перш ніж репортер встиг закінчити своє запитання щодо плану Кошти змінити правила для запуску переговорів.

"Існує юридична, суворо регламентована процедура, як це зробити", - додав Орбан.

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico29.09.25, 09:58 • 3504 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини також дав просту відповідь на недавню хвилю вторгнень дронів на територію Данії. "Збивати їх", - знизав він плечима.

Ми цього не боїмося, їх збиватимуть: Орбан про російські дрони над Угорщиною 30.09.25, 21:21 • 6438 переглядiв

Одначе Орбан при цьому заявив, що його країна залишатиметься залежною від російських енергоносіїв, попри вимоги США Дональда Трампа про те, щоб усі країни ЄС та НАТО припинили купувати російську нафту та газ.

"Угорщина - суверенна держава. Ми самі вирішуємо, якою буде наша енергосистема. По-друге, ми не маємо жодних варіантів. У нас є додаткова гілка з Хорватії, що не так важливо. Але нам потрібний основний трубопровід, а єдиний основний - російський, - заявив Орбан. - Американський президент поважає суверенітет інших країн".

Трамп висунув цю вимогу як умову запровадження США жорстких економічних заходів проти москви.

Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан30.09.25, 00:22 • 3612 переглядiв

Юлія Шрамко

