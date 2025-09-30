Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що енергетична безпека країни прямо пов'язана з постачанням російських газу та нафти. Він наголосив, що російські ресурси дешевші, а відмова від них призведе до зростання тарифів для населення.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що енергетична безпека його країни напряму пов’язана з постачанням газу та нафти з росії. Про це він сказав в одному зі своїх інтервʼю, передає УНН.
Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, росія гарантує безпеку Угорщини
За словами Орбана, довгострокові угоди з російською стороною забезпечують стабільність і надійність енергопостачання для Угорщини. Він наголосив, що альтернативні маршрути та постачальники є менш прогнозованими.
Крім того, прем’єр-міністр акцентував увагу на вартості енергоносіїв. За його словами, ресурси з рф дешевші від інших, а відмова від них призведе до автоматичного зростання тарифів для населення.
Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості
Він також підкреслив, що енергетика для країни має стратегічне значення, адже безпосередньо впливає не тільки на економічний добробут, але й на обороноздатність. При цьому Орбан підкреслив, що Угорщина як суверенна держава самостійно ухвалює рішення у сфері енергетики, незалежно від зовнішнього тиску.
Нагадаємо
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито Україна не є суверенною державою. Свої слова він пояснив тим, що наша держава фінансується західними країнами.
У свою чергу, глава МЗС Сибіга відповів, що Україні буде цікаво почути його думки, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв.
