Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан

29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів "Gripen"
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 43314 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 37186 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Борис Пісторіус
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Польща
Ізраїль
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
MIM-104 Patriot
Starlink
Безпілотний літальний апарат

Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що енергетична безпека країни прямо пов'язана з постачанням російських газу та нафти. Він наголосив, що російські ресурси дешевші, а відмова від них призведе до зростання тарифів для населення.

Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що енергетична безпека його країни напряму пов’язана з постачанням газу та нафти з росії. Про це він сказав в одному зі своїх інтервʼю, передає УНН.

Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, росія гарантує безпеку Угорщини

- заявив він.

За словами Орбана, довгострокові угоди з російською стороною забезпечують стабільність і надійність енергопостачання для Угорщини. Він наголосив, що альтернативні маршрути та постачальники є менш прогнозованими.

Крім того, прем’єр-міністр акцентував увагу на вартості енергоносіїв. За його словами, ресурси з рф дешевші від інших, а відмова від них призведе до автоматичного зростання тарифів для населення.

Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості

- сказав Орбан.

Він також підкреслив, що енергетика для країни має стратегічне значення, адже безпосередньо впливає не тільки на економічний добробут, але й на обороноздатність. При цьому Орбан підкреслив, що Угорщина як суверенна держава самостійно ухвалює рішення у сфері енергетики, незалежно від зовнішнього тиску.

Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито Україна не є суверенною державою. Свої слова він пояснив тим, що наша держава фінансується західними країнами.

У свою чергу, глава МЗС Сибіга відповів, що Україні буде цікаво почути його думки, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв.

Припиніть нас переслідувати: Орбан звернувся до Зеленського на тлі появи угорських дронів у небі України27.09.25, 20:14 • 8364 перегляди

Вероніка Марченко

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Угорщина
Україна