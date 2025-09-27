Припиніть нас переслідувати: Орбан звернувся до Зеленського на тлі появи угорських дронів у небі України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Президента України Володимира Зеленського припинити переслідування. Це сталося після доручення Зеленського військовим перевірити порушення угорськими дронами повітряного простору України.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Президента України Володимира Зеленського і закликав припинити переслідування, передає УНН.
Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно.
