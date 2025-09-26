Доручив військовим реагувати відповідно: Зеленський про угорські дрони
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави. Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.
Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто, який заявив, що Президент України Володимир Зеленський втратив розум, заявивши, що Україна бачить багато чого, зокрема лицемірство та моральну деградацію угорського уряду.