П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 31320 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 16946 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 17550 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 20751 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21153 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 34862 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 39373 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 43561 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28842 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Доручив військовим реагувати відповідно: Зеленський про угорські дрони

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України. Він наказав реагувати відповідно у разі повторних інцидентів.

Доручив військовим реагувати відповідно: Зеленський про угорські дрони

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави. Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.

Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто, який заявив, що Президент України Володимир Зеленський втратив розум, заявивши, що Україна бачить багато чого, зокрема лицемірство та моральну деградацію угорського уряду.

Павло Башинський

