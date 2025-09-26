Доручив військовим реагувати відповідно: Зеленський про угорські дрони

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави. Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів