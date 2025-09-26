Поручил военным реагировать соответственно: Зеленский об венгерских дронах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную проверку относительно нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины. Он приказал реагировать соответственно в случае повторных инцидентов.
Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно – для обороны нашего государства. Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить относительно каждого зафиксированного факта.
Сийярто ответил на слова Зеленского относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным лицам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.
Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский потерял рассудок, заявив, что Украина видит многое, в частности лицемерие и моральную деградацию венгерского правительства.