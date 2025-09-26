Поручил военным реагировать соответственно: Зеленский об венгерских дронах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку относительно нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины, отметив, что поручил реагировать соответственно. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно – для обороны нашего государства. Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов