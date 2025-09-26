Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість: Сійярто про угорські дрони в прикордонних районах України
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський "втрачає розум" через "антиугорську одержимість". Це стало відповіддю на слова Зеленського про можливий захід угорських дронів-розвідників в український повітряний простір.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на слова Президента України Володимира Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум. Про це Сійярто написав в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість. Тепер він починає бачити те, чого насправді немає
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.