Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости: Сийярто о венгерских дронах в приграничных районах Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок. Об этом Сийярто написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Президент Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Теперь он начинает видеть то, чего на самом деле нет
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.