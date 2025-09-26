$41.490.08
10208 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
16895 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
11702 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
12792 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 17005 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 19860 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01 • 30789 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 36000 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 40417 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28524 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости: Сийярто о венгерских дронах в приграничных районах Украины

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский "теряет рассудок" из-за "антивенгерской одержимости". Это стало ответом на слова Зеленского о возможном заходе венгерских дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство.

Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости: Сийярто о венгерских дронах в приграничных районах Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок. Об этом Сийярто написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Президент Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Теперь он начинает видеть то, чего на самом деле нет

- написал Сийярто.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Петер Сийярто
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина