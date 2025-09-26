"Дзеркальна відповідь": Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям - Сибіга
Київ • УНН
Україна запровадила заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Це дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщиною в'їзду українським військовим, зокрема Роберту Бровді.
Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, пише УНН.
Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників
Міністр наголосив: "На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".
Нагадаємо
Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".
У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій.