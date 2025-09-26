"Дзеркальна відповідь": Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям - Сибіга

$41.490.08
Ексклюзив
09:46 • 3280 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11819 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 19113 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25596 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25728 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37866 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34930 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67384 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42830 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео
26 вересня, 01:05 • 22445 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів
26 вересня, 01:49 • 14122 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС
26 вересня, 02:59 • 23120 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга
26 вересня, 03:46 • 18981 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
07:07 • 13470 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
09:01 • 11830 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
06:40 • 19122 перегляди
Ексклюзив
06:40 • 19122 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 25605 перегляди
Ексклюзив
05:30 • 25605 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
25 вересня, 14:30 • 29369 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
25 вересня, 11:57 • 35546 перегляди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Ярослава Магучіх
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Угорщина
Італія
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12 • 3796 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
07:07 • 13499 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
25 вересня, 10:47 • 29114 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
25 вересня, 06:17 • 37202 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00 • 70627 перегляди
TikTok
Financial Times
Truth Social
Brent
Шахед-136

"Дзеркальна відповідь": Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям - Сибіга

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Україна запровадила заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Це дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщиною в'їзду українським військовим, зокрема Роберту Бровді.

"Дзеркальна відповідь": Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям - Сибіга

Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, пише УНН.

Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників

- написав голова МЗС України Сибіга у X.

Міністр наголосив: "На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

Нагадаємо

Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".

У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Угорщина
Україна