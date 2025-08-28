Сіярто заявив про заборону в'їзду військовому за ураження "Дружби": Сибіга різко відреагував, пообіцявши дзеркальні дії

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вранці заявив про рішення Будапешта заборонити військовому в'їзд до Угорщини у відповідь на ураження по нафтопроводу "Дружба". Голова МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на таке повідомлення після нічного терористичного удару рф, зазначивши, що Україна вживе дзеркальних дій, пише УНН.

У відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд Угорщини вирішив заборонити командиру відповідальної військової частини в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони - написав Сіярто у X.

Він заявив, що "Україна добре знає, що трубопровід "Дружба" є життєво важливим для енергопостачання Угорщини та Словаччини, і що такі удари шкодять нам набагато більше, ніж росії". "Будь-хто, хто атакує нашу енергетичну безпеку та суверенітет, повинен бути готовий до наслідків", - написав голова МЗС Угорщини.

Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави росії. Пітере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких росія вбила сьогодні вранці, то це моральний розпад. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії. Ми вживемо дзеркальних дій - відреагував голова МЗС України Андрій Сибіга у X.

