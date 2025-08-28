$41.400.03
Нічний російський удар забрав життя 8 людей, серед них дитина: Зеленський відреагував на атаку рф

Київ

 • 954 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих, включаючи дитину, внаслідок масованого російського удару. Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що 38 людей постраждали, 30 з них госпіталізовані.

Нічний російський удар забрав життя 8 людей, серед них дитина: Зеленський відреагував на атаку рф

Черговий масований удар рф забрав життя 8 людей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічну ворожу атаку, пише УНН.

Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених

- написав Зеленський у соцмережах.

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що росія досі не боїться наслідків. росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для путіна", - зазначив Президент.

І вказав: "Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції".

"І вже точно час нових жорстких санкцій проти росії за все, що вона робить. Уже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам росії!" - вказав Зеленський.

Доповнення

За даними мера Києва Віталія Кличка, "38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень".

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Віталій Кличко
Китай
Володимир Зеленський
Угорщина
Київ