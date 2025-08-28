$41.400.03
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 37836 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 24059 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 46112 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 128308 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 80060 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 49034 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 64004 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50754 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47925 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва: відомо про 4 загиблих та понад 30 поранених - МВС

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Рятувальники ДСНС та поліція Києва працюють на місцях влучань після обстрілу. Відомо про 4 загиблих та близько 30 поранених, триває ідентифікація фрагментів тіл.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва: відомо про 4 загиблих та понад 30 поранених - МВС

Рятувальники ДСНС та поліція Києва працюють над ліквідацією наслідків чергового обстрілу столиці. Відомо про щонайменше 4 загиблих та близько 30 поранених. Під завалами досі можуть залишатися люди. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено

- зазначив міністр.

Деталі

На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС, залучено близько 500 осіб та 1000 поліцейських. Для розчищення території використовуються інженерна, пожежно-рятувальна та роботизована техніка, а також спеціальні мобільні загони, зокрема новостворений загін "Дельта".

З-під завалів вже вдалося дістати трьох людей живими. Для пошуків залучено кінологів, психологів та верхолазів. Поліція Києва працює з постраждалими, понад 60 слідчо-оперативних груп приймають заяви громадян та фіксують наслідки обстрілів.

Кожна хвилина роботи наших екстрених служб - це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору

- наголосив Клименко.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зруйнована багатоповерхівка: під завалами можуть бути люди28.08.25, 04:42 • 4836 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Х-47М2 «Кинджал»
Ігор Клименко
Україна
Київ