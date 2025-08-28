Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва: відомо про 4 загиблих та понад 30 поранених - МВС

Рятувальники ДСНС та поліція Києва працюють над ліквідацією наслідків чергового обстрілу столиці. Відомо про щонайменше 4 загиблих та близько 30 поранених. Під завалами досі можуть залишатися люди. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено - зазначив міністр.

Деталі

На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС, залучено близько 500 осіб та 1000 поліцейських. Для розчищення території використовуються інженерна, пожежно-рятувальна та роботизована техніка, а також спеціальні мобільні загони, зокрема новостворений загін "Дельта".



З-під завалів вже вдалося дістати трьох людей живими. Для пошуків залучено кінологів, психологів та верхолазів. Поліція Києва працює з постраждалими, понад 60 слідчо-оперативних груп приймають заяви громадян та фіксують наслідки обстрілів.

Кожна хвилина роботи наших екстрених служб - це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору - наголосив Клименко.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

