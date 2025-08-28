Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД

Спасатели ГСЧС и полиция Киева работают над ликвидацией последствий очередного обстрела столицы. Известно о по меньшей мере 4 погибших и около 30 раненых. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел - впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены - отметил министр.

Детали

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС, привлечено около 500 человек и 1000 полицейских. Для расчистки территории используются инженерная, пожарно-спасательная и роботизированная техника, а также специальные мобильные отряды, в частности новосозданный отряд "Дельта".



Из-под завалов уже удалось достать трех человек живыми. Для поисков привлечены кинологи, психологи и верхолазы. Полиция Киева работает с пострадавшими, более 60 следственно-оперативных групп принимают заявления граждан и фиксируют последствия обстрелов.

Каждая минута работы наших экстренных служб - это спасенные жизни и поддержка людей, которые больше всего пострадали от российского террора - подчеркнул Клименко.

Напомним

В ночь на 28 августа россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка: под завалами могут быть люди