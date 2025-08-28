Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД

$41.400.03
04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева
27 августа, 20:53
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»
27 августа, 22:32
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР
23:52
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
00:34
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно
01:25
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
27 августа, 15:01
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:47
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Х-47М2 "Кинжал"
Ту-95
Х-101
МиГ-31
Шахед-136

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД

Киев • УНН

 946 просмотра

Спасатели ГСЧС и полиция Киева работают на местах попаданий после обстрела. Известно о 4 погибших и около 30 раненых, продолжается идентификация фрагментов тел.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД

Спасатели ГСЧС и полиция Киева работают над ликвидацией последствий очередного обстрела столицы. Известно о по меньшей мере 4 погибших и около 30 раненых. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел - впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены

- отметил министр.

Детали

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС, привлечено около 500 человек и 1000 полицейских. Для расчистки территории используются инженерная, пожарно-спасательная и роботизированная техника, а также специальные мобильные отряды, в частности новосозданный отряд "Дельта".

Из-под завалов уже удалось достать трех человек живыми. Для поисков привлечены кинологи, психологи и верхолазы. Полиция Киева работает с пострадавшими, более 60 следственно-оперативных групп принимают заявления граждан и фиксируют последствия обстрелов.

Каждая минута работы наших экстренных служб - это спасенные жизни и поддержка людей, которые больше всего пострадали от российского террора

- подчеркнул Клименко.

Напомним

В ночь на 28 августа россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка: под завалами могут быть люди
28.08.25, 04:42

Вероника Марченко

Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Х-47М2 "Кинжал"
Игорь Клименко
Украина
Киев