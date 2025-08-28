В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка

Фото иллюстративное

В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушение жилого дома с первого по пятый этаж в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи - отметил Кличко.

На место происшествия направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним

В ночь на 28 августа россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в нескольких районах города, есть пострадавшие.