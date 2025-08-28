В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка

$41.400.03
Массированный обстрел Киева: трое погибших, 12 пострадавших, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 22441 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 14301 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 36811 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 116143 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 74976 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 45662 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 62530 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49805 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47370 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 51515 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 52886 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 116141 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 125370 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 98155 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 34723 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 73901 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 79003 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 77723 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 111292 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

В Дарницком районе Киева зафиксировано разрушение жилого дома с первого по пятый этаж. Это произошло в результате российской атаки в ночь на 28 августа.

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки разрушена многоэтажка
Фото иллюстративное

В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушение жилого дома с первого по пятый этаж в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи

- отметил Кличко.

На место происшествия направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним

В ночь на 28 августа россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в нескольких районах города, есть пострадавшие.

Вероника Марченко

