У Києві фіксують наслідки російської атаки: що відомо
27 серпня, 17:11 • 18537 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 11651 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 34510 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 113356 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 73737 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 44822 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 62175 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 49628 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47246 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
У Києві фіксують наслідки російської атаки: що відомо

Київ • УНН

 • 11273 перегляди

Внаслідок російської атаки у Києві зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах. На місця виїхали медики та рятувальники, влада закликає залишатися в укриттях.

У Києві фіксують наслідки російської атаки: що відомо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження у кількох районах. На місця виїхали медики та рятувальники. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, Карта повітряних тривог, передає УНН.

Деталі

Наразі відомо про наслідки удару у Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. У Дніпровський район прямує бригада медиків.

Через російську атаку балістикою фіксуємо наслідки в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. Оцінюємо масштаб пошкоджень

- написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі о 03:19.

Дніпровський район

"Виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце", - поінформував Кличко о 03:15.

Деснянський район

"Падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують", - написав Кличко о 03:24.

Дарницький район

"Виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі", - повідомив Кличко о 03:36

За словами Тимура Ткаченка у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами.

"В Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках", - повідомив мер о 03:42

Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко о 03:57 зазначив, що в Дарницькому районі горить дитячий садок, також зафіксовано пожежу в житловій багатоповерхівці. 

Шевченківський район

 "Eкстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони", - йдеться у дописі мера Києва.

Київ під ударом балістики: серія вибухів лунає у столиці28.08.25, 02:11 • 1492 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ