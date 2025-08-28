У Києві фіксують наслідки російської атаки: що відомо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження у кількох районах. На місця виїхали медики та рятувальники. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, Карта повітряних тривог, передає УНН.

Деталі

Наразі відомо про наслідки удару у Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. У Дніпровський район прямує бригада медиків.

Через російську атаку балістикою фіксуємо наслідки в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. Оцінюємо масштаб пошкоджень - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі о 03:19.

Дніпровський район

"Виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце", - поінформував Кличко о 03:15.

Деснянський район

"Падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують", - написав Кличко о 03:24.

Дарницький район

"Виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі", - повідомив Кличко о 03:36

За словами Тимура Ткаченка у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами.

"В Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках", - повідомив мер о 03:42

Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко о 03:57 зазначив, що в Дарницькому районі горить дитячий садок, також зафіксовано пожежу в житловій багатоповерхівці.

Шевченківський район

"Eкстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони", - йдеться у дописі мера Києва.

