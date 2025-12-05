Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд

Хвиля крижаного повітря, що надійшла з Канади, призвела до різкого падіння температури на північному сході США, встановивши у мегаполісі Нью-Йорка новий температурний рекорд, який протримався майже 80 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

В агломерації Нью-Йорка мінімальна температура опустилася нижче 1 градуса за Цельсієм. За даними Національної метеорологічної служби, це побило рекорд, встановлений 5 грудня 1942 року в аеропорту Ла-Гуардія, а також повторило денний рекорд, зафіксований в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у 1966 році.

Холодний фронт створив складні умови не лише в Нью-Йорку (де вночі ймовірний сніг та крижаний дощ), а й у Вашингтоні, округ Колумбія.

Метеоролог Національної метеорологічної служби Ерік Тейлор повідомив, що у Вашингтоні може випасти понад дюйм снігу. Після заходу сонця температура там впаде майже до -7, що призведе до замерзання снігу на дорогах.

Все, що підняте та необроблене, залишиться слизьким