Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 2058 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 6946 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 23144 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 21505 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 27131 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 39775 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 47116 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 40249 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 69888 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35257 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
90%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 21848 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 11957 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 21813 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 19492 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 8422 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 19580 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 23144 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 36578 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 69888 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 53535 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Башар аль-Асад
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 8536 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 21931 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 25417 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 39301 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 39288 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Су-57
Фільм
Серіали

Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Крижане повітря, яке прийшло у США з Канади спричинила різке падіння температури на північному сході США, встановивши новий температурний рекорд у Нью-Йорку. Мінімальна температура опустилася нижче 1 градуса за Цельсієм, побивши рекорд 1942 року.

Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд

Хвиля крижаного повітря, що надійшла з Канади, призвела до різкого падіння температури на північному сході США, встановивши у мегаполісі Нью-Йорка новий температурний рекорд, який протримався майже 80 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

В агломерації Нью-Йорка мінімальна температура опустилася нижче 1 градуса за Цельсієм. За даними Національної метеорологічної служби, це побило рекорд, встановлений 5 грудня 1942 року в аеропорту Ла-Гуардія, а також повторило денний рекорд, зафіксований в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у 1966 році.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4233 перегляди

Холодний фронт створив складні умови не лише в Нью-Йорку (де вночі ймовірний сніг та крижаний дощ), а й у Вашингтоні, округ Колумбія.

Метеоролог Національної метеорологічної служби Ерік Тейлор повідомив, що у Вашингтоні може випасти понад дюйм снігу. Після заходу сонця температура там впаде майже до -7, що призведе до замерзання снігу на дорогах.

Все, що підняте та необроблене, залишиться слизьким 

– сказав Тейлор, додавши, що на видимість також впливатимуть ділянки крижаного туману.

Після невеликого потепління на вихідних у Нью-Йорку прогнозується чергове похолодання в неділю ввечері.

Північний Схід США накрила перша серйозна снігова буря сезону02.12.25, 22:00 • 9041 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Bloomberg
Вашингтон
Нью-Йорк
Канада
Сполучені Штати Америки