Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд
Київ • УНН
Крижане повітря, яке прийшло у США з Канади спричинила різке падіння температури на північному сході США, встановивши новий температурний рекорд у Нью-Йорку. Мінімальна температура опустилася нижче 1 градуса за Цельсієм, побивши рекорд 1942 року.
Хвиля крижаного повітря, що надійшла з Канади, призвела до різкого падіння температури на північному сході США, встановивши у мегаполісі Нью-Йорка новий температурний рекорд, який протримався майже 80 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
В агломерації Нью-Йорка мінімальна температура опустилася нижче 1 градуса за Цельсієм. За даними Національної метеорологічної служби, це побило рекорд, встановлений 5 грудня 1942 року в аеропорту Ла-Гуардія, а також повторило денний рекорд, зафіксований в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у 1966 році.
Холодний фронт створив складні умови не лише в Нью-Йорку (де вночі ймовірний сніг та крижаний дощ), а й у Вашингтоні, округ Колумбія.
Метеоролог Національної метеорологічної служби Ерік Тейлор повідомив, що у Вашингтоні може випасти понад дюйм снігу. Після заходу сонця температура там впаде майже до -7, що призведе до замерзання снігу на дорогах.
Все, що підняте та необроблене, залишиться слизьким
Після невеликого потепління на вихідних у Нью-Йорку прогнозується чергове похолодання в неділю ввечері.
