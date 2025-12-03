Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня

У середу, 3 грудня, погода в Україні не зазнає особливих змін. Температура повітря буде +4+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8+12 градусів. Але у четвер, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Синоптик опублікувала карти погоди на найближчі дні. За її словами, основні метеорологічні бурхливі події 4-го грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами.

Саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах із снігом - зазначила Діденко.

Вона додала, що у Києві 4-го грудня навряд чи очікуватимуться істотні опади. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.

Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий. Найближчими днями в Україні серйозні опади малоймовірні - заявила Діденко.

Однак вже з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться. Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу.

Тому поки що - антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання - заявила синоптик.

Нагадаємо

У частині України у першій половині дня 3 грудня очікується туман, з видимістю 200-500 метрів. Це стосується північних, центральних, південних, областей, а також Києва, Карпат і Закарпаття.