Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня

Київ

У середу, 3 грудня, температура повітря в Україні становитиме +4+8 градусів, на півдні до +12. З 4 грудня на погоду впливатиме антициклон зі сходу, суттєвих опадів не очікується.

У середу, 3 грудня, погода в Україні не зазнає особливих змін. Температура повітря буде +4+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8+12 градусів. Але у четвер, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Синоптик опублікувала карти погоди на найближчі дні. За її словами, основні метеорологічні бурхливі події 4-го грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами.

Саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах із снігом

- зазначила Діденко.

Вона додала, що у Києві 4-го грудня навряд чи очікуватимуться істотні опади. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.

Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий. Найближчими днями в Україні серйозні опади малоймовірні

- заявила Діденко.

Однак вже з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться. Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу.

Тому поки що - антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання

- заявила синоптик.

Нагадаємо

У частині України у першій половині дня 3 грудня очікується туман, з видимістю 200-500 метрів. Це стосується північних, центральних, південних, областей, а також Києва, Карпат і Закарпаття.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ