Видимість 200-500 метрів: водіїв попередили про небезпеку через туман
Київ • УНН
3 грудня в Україні очікується значне погіршення видимості через туман у північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та Карпатах. ДСНС закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також уникати різких маневрів.
У частині України у першій половині дня очікується туман, з видимістю 200-500 метрів, попередили водіїв у ДСНС України у середу, пише УНН.
У першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах. Видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)
Як зазначається, "погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод".
У ДСНС закликали водіїв:
- дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції;
- увімкніть протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;
- уникайте різких маневрів;
- якщо виникає необхідність зупинки, з'їдьте на узбіччя та увімкніть аварійну світлову сигналізацію.
"Будьте максимально уважними та обережними на дорозі!" - наголосили у ДСНС.
Україну накриє хмарна та волога погода: прогноз на середу 3 грудня02.12.25, 12:26 • 2132 перегляди