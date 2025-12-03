$42.330.01
Видимість 200-500 метрів: водіїв попередили про небезпеку через туман

Київ • УНН

 • 40 перегляди

3 грудня в Україні очікується значне погіршення видимості через туман у північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та Карпатах. ДСНС закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також уникати різких маневрів.

Видимість 200-500 метрів: водіїв попередили про небезпеку через туман

У частині України у першій половині дня очікується туман, з видимістю 200-500 метрів, попередили водіїв у ДСНС України у середу, пише УНН.

У першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах. Видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, "погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод".

У ДСНС закликали водіїв:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції;
    • увімкніть протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;
      • уникайте різких маневрів;
        • якщо виникає необхідність зупинки, з'їдьте на узбіччя та увімкніть аварійну світлову сигналізацію.

          "Будьте максимально уважними та обережними на дорозі!" - наголосили у ДСНС.

          Україну накриє хмарна та волога погода: прогноз на середу 3 грудня02.12.25, 12:26 • 2132 перегляди

          Юлія Шрамко

          СуспільствоАвтоПогода та довкілля
          Дорожньо-транспортна пригода
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Україна
          Київ