Видимість 200-500 метрів: водіїв попередили про небезпеку через туман

У частині України у першій половині дня очікується туман, з видимістю 200-500 метрів, попередили водіїв у ДСНС України у середу, пише УНН.

У першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах. Видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий) - повідомили у ДСНС.

Як зазначається, "погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод".

У ДСНС закликали водіїв:

дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції;

увімкніть протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;

уникайте різких маневрів;

якщо виникає необхідність зупинки, з'їдьте на узбіччя та увімкніть аварійну світлову сигналізацію.

"Будьте максимально уважними та обережними на дорозі!" - наголосили у ДСНС.

Україну накриє хмарна та волога погода: прогноз на середу 3 грудня