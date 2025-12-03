Видимость 200-500 метров: водителей предупредили об опасности из-за тумана

В части части Украины в первой половине дня ожидается туман, с видимостью 200-500 метров, предупредили водителей в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

В первой половине дня 3 декабря ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и в Карпатах. Видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый) - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, "погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на указанных территориях, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий".

В ГСЧС призвали водителей:

соблюдайте безопасную скорость и дистанцию;

включите противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом;

избегайте резких маневров;

если возникает необходимость остановки, съезжайте на обочину и включите аварийную световую сигнализацию.

"Будьте максимально внимательны и осторожны на дороге!" - подчеркнули в ГСЧС.

