03:01 • 11039 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 18032 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 17439 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 29634 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 68434 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46744 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37632 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33427 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59183 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55922 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Видимость 200-500 метров: водителей предупредили об опасности из-за тумана

Киев • УНН

 • 232 просмотра

3 декабря в Украине ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и Карпатах. ГСЧС призывает водителей соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Видимость 200-500 метров: водителей предупредили об опасности из-за тумана

В части части Украины в первой половине дня ожидается туман, с видимостью 200-500 метров, предупредили водителей в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

В первой половине дня 3 декабря ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и в Карпатах. Видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, "погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на указанных территориях, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий".

В ГСЧС призвали водителей:

  • соблюдайте безопасную скорость и дистанцию;
    • включите противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом;
      • избегайте резких маневров;
        • если возникает необходимость остановки, съезжайте на обочину и включите аварийную световую сигнализацию.

          "Будьте максимально внимательны и осторожны на дороге!" - подчеркнули в ГСЧС.

          Украину накроет облачная и влажная погода: прогноз на среду 3 декабря02.12.25, 12:26 • 2132 просмотра

          Юлия Шрамко

          ОбществоАвтоПогода и окружающая среда
          Дорожно-транспортное происшествие
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Украина
          Киев