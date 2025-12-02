Украину накроет облачная и влажная погода: прогноз на среду 3 декабря
Киев • УНН
3 декабря в Украине ожидается облачная и влажная погода с дождями на севере, в центре и на юге. Температура воздуха составит +4+8 градусов, на юге до +12.
В среду, 3 декабря, в Украине будет преобладать облачная влажная погода. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Дожди пройдут на севере, в центральных областях и на юге Украины. На западе и востоке также будет облачно, но без осадков.
Температура воздуха без изменений, максимально +4+8, на юге +8+12 градусов. В Киеве 3-го декабря местами дождь, днем +5+7 градусов. Календарная зима зашла, синоптическая осень продолжается
Напомним
Украинские пограничники показали кадры настоящей зимы, которая пришла на Львовщину. Там намело до полуметра снега.
Пограничники посоветовали туристам во время зимних путешествий выбирать только проверенные маршруты, а также соблюдать правила пребывания в приграничье и учитывать погодные условия.
Также УНН сообщал, что во вторник, 2 декабря, на большинстве территории Украины будет облачно.