10:08 • 860 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 32529 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 40019 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 53369 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 45634 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42494 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34020 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28748 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24822 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 64155 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Украину накроет облачная и влажная погода: прогноз на среду 3 декабря

Киев • УНН

 • 86 просмотра

3 декабря в Украине ожидается облачная и влажная погода с дождями на севере, в центре и на юге. Температура воздуха составит +4+8 градусов, на юге до +12.

Украину накроет облачная и влажная погода: прогноз на среду 3 декабря

В среду, 3 декабря, в Украине будет преобладать облачная влажная погода. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Дожди пройдут на севере, в центральных областях и на юге Украины. На западе и востоке также будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха без изменений, максимально +4+8, на юге +8+12 градусов. В Киеве 3-го декабря местами дождь, днем +5+7 градусов. Календарная зима зашла, синоптическая осень продолжается

- заявила Диденко.

Напомним

Украинские пограничники показали кадры настоящей зимы, которая пришла на Львовщину. Там намело до полуметра снега.

Пограничники посоветовали туристам во время зимних путешествий выбирать только проверенные маршруты, а также соблюдать правила пребывания в приграничье и учитывать погодные условия.

Также УНН сообщал, что во вторник, 2 декабря, на большинстве территории Украины будет облачно.

Евгений Устименко

