Україну накриє хмарна та волога погода: прогноз на середу 3 грудня
Київ • УНН
3 грудня в Україні очікується хмарна та волога погода з дощами на півночі, у центрі та на півдні. Температура повітря становитиме +4+8 градусів, на півдні до +12.
У середу, 3 грудня, в Україні переважатиме хмарна волога погода. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Дощі пройдуть на півночі, у центральних областях та на півдні України. На заході та сході також буде хмарно, але без опадів.
Температура повітря без змін, максимально +4+8, на півдні +8+12 градусів. У Києві 3-го грудня місцями дощ, вдень +5+7 градусів. Календарна зима зайшла, синоптична осінь триває
Нагадаємо
Українські прикордонники показали кадри справжньої зими, яка прийшла на Львівщину. Там намело до пів метра снігу.
Прикордонники порадили туристам під час зимових мандрівок обирати лише перевірені маршрути, а також дотримуватися правил перебування в прикордонні та враховувати погодні умови.
Також УНН повідомляв, що у вівторок, 2 грудня, на більшості території України буде хмарно.