На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 10106 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 11429 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 20802 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 30289 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 28208 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 25953 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 44820 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 70355 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 60439 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51698 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на КиївPhotoVideo25 листопада, 02:07 • 8850 перегляди
Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 14483 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo05:36 • 53614 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 33347 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 20855 перегляди
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 10106 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 69560 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 97740 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 88359 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 94657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Румунія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 21638 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 59664 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 61226 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 68750 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 78141 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення
Дипломатка

На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

На Львівщині випало до пів метра снігу, прикордонники відділу "Смільниця" несуть службу. Вони радять туристам обирати перевірені маршрути та враховувати погодні умови.

На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам

Українські прикордонники показали кадри справжньої зими, яка прийшла на Львівщину. Там намело до пів метра снігу, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Півметрові замети, туман і мороз малюють на Львівщині справжню зиму, а прикордонники відділу "Смільниця" впевнено несуть службу навіть у таку погоду

- йдеться в повідомленні.

Прикордонники порадили туристам під час зимових мандрівок обирати лише перевірені маршрути, а також дотримуватися правил перебування в прикордонні та враховувати погодні умови.

Водночас станом на 8:35 25.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість була обмежена. Вітер південно-західний 20-22 м/с, температура повітря -5⁰С, повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

Хмарно з проясненнями: де в Україні очікувати мокрий сніг у вівторок25.11.25, 06:59 • 2888 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Державний кордон України
Львівська область
Державна прикордонна служба України
Україна