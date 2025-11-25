На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам
Київ • УНН
На Львівщині випало до пів метра снігу, прикордонники відділу "Смільниця" несуть службу. Вони радять туристам обирати перевірені маршрути та враховувати погодні умови.
Українські прикордонники показали кадри справжньої зими, яка прийшла на Львівщину. Там намело до пів метра снігу, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
Півметрові замети, туман і мороз малюють на Львівщині справжню зиму, а прикордонники відділу "Смільниця" впевнено несуть службу навіть у таку погоду
Прикордонники порадили туристам під час зимових мандрівок обирати лише перевірені маршрути, а також дотримуватися правил перебування в прикордонні та враховувати погодні умови.
Водночас станом на 8:35 25.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість була обмежена. Вітер південно-західний 20-22 м/с, температура повітря -5⁰С, повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.
