Хмарно з проясненнями: де в Україні очікувати мокрий сніг у вівторок

У вівторок, 25 листопада, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у західних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів.

Вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15-18 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни вдень 8-13°, в Криму до 17°