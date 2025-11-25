Хмарно з проясненнями: де в Україні очікувати мокрий сніг у вівторок
Київ • УНН
25 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на заході невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме 3-8° тепла, на півдні до 17°.
У вівторок, 25 листопада, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у західних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів.
Вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15-18 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни вдень 8-13°, в Криму до 17°
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря 6-8° тепла.
