Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів

Минулого тижня напружені аспекти Новолуння активували чутливі точки гороскопу України, тому можна було спостерігати загострення у владних структурах, гучні заяви, непрості внутрішні процеси, та особливі виклики для керівництва країни 21–22 листопада. І хоча найгостріша напруга вже минула, процес не завершився - він переходить у новий тиждень, але з іншими акцентами і в іншій якості. Цей тиждень - ніби друга хвиля, яка несе продовження подій, але вже не різке, а глибше, більш осмислене. Що саме на нас чекає - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Гороскоп України: продовження подій минулого тижня

Напруження у владних структурах триває - теми, підняті минулого тижня, продовжують розгортатися. Є потреба в перегляді рішень, поверненні до старих помилок, коригуванні стратегій.

Гучні заяви та викриття не зникають - тіньові схеми, фінансові питання, корупційні сюжети - усе це знову може спливти на поверхню. Особливо там, де давно назрівав конфлікт або де була сила “підкилимних домовленостей”.

Керівництво країни під зовнішнім тиском. Астрологічно це виглядає так: керівництво буде змушене враховувати зовнішній тиск і реагувати на нього, адаптуючи позиції та приймаючи складні рішення.

Це не криза влади - це період перевірки на зрілість, коли багато змін відбувається не всередині, а саме через зовнішні фактори.

Сатурн і Венера: події, що матимуть наслідки

28 листопада: Сатурн завершує ретроградність у Рибах. Це дуже важливий момент.

Сатурн розвертається після ретроградної петлі, яка тривала з 13 липня, і тепер:

виводить на поверхню таємні схеми;

змушує відповідати за приховані дії;

завершує період ілюзій, недомовленостей, підводних течій;

відкриває реальну картину того, що відбувалося за лаштунками.

Для країни це означає:

жорстке прояснення ситуацій;

завершення певних заплутаних процесів;

початок періоду реальних рішень.

Вихідні 29–30 листопада: небезпечна опозиція Венери та Урана. Це - найбільш напружена точка тижня. Це означає:

різкі події;

раптові кризові ситуації;

складні фінансові рішення;

скандали навколо тем допомоги та ресурсів;

різкі дипломатичні заяви.

В Україні цей аспект включає ще й квадрат Урана до натальної Венери держави - це один із найскладніших показників. Тому:

зростає небезпека руйнувань;

можливі сильні тривоги;

підвищується ризик фізичних пошкоджень інфраструктури, особливо енергетичної.

Це дні, коли потрібно бути максимально обережними та уважними до сигналів повітряної тривоги - зазначила Базиленко.

Висновок тижня

Цей тиждень - продовження процесів, які запустило містичне Новолуння минулого тижня. Але тепер:

менше хаосу - більше прояснення;

менше різких вибухів - більше усвідомлення;

менше емоцій - більше відповідальності.

Це період, коли:

не можна довіряти всьому, що звучить у публічному просторі;

піднімається “мул з дна”, проявляється приховане;

формується важлива інформація, але не все ще видно ясно;

потрібно завершувати справи, робити висновки, структурувати життя;

а головне - зберігати внутрішній спокій і не піддаватися паніці.

Це тиждень, який добудовує те, що вже почалося, і готує ґрунт для нового етапу після 29 листопада.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Тиждень відкриває для тебе теми подорожей, навчання, нових знань та пошуку смислів. Може з’явитися бажання кудись їхати або завершити важливе навчальне питання.

Порада: не поспішай із документами і рішеннями - просто доведи до кінця те, що вже почав. Це час духовного зростання, а не гонитви.

Телець

Період може бути напруженим: піднімаються давні страхи, фінансові питання, відповідальність, чужі вимоги чи гострі ситуації.

Порада: не ризикуй. Захищай свої ресурси. Завершуй те, що висіло над душею, - це принесе полегшення.

Близнюки

Фокус іде на взаємини. Можуть загостритися питання партнерства: хто поруч, хто проти, де довіра, а де напруження.

Порада: не рви стосунки різко. Дай час. Є хороша можливість повернутися до старої домовленості й владнати її по-новому.

Рак

Тиждень вимагатиме порядку, самодисципліни та уваги до здоров’я. Роботи може бути багато, і вона може забирати сили.

Порада: не перевантажуйся. Закінчуй дрібні справи, налагоджуй режим. Тіло дасть підказки, на що звернути увагу.

Лев

З’явиться бажання кохання, творчості, легкості - але на фоні загального напруження це може давати сумніви та ревнощі.

Порада: не драматизуй. Повернись до того, що тебе надихає. Завершуй старі творчі ідеї - зараз вони можуть вдатися.

Діва

Фокус на домі, родині, нерухомості, побутових питаннях. Щось потребує впорядкування або завершення.

Порада: не починай грандіозних змін. Краще владнати те, що давно чекало. Заспокоюй простір навколо себе - це дасть внутрішню рівновагу.

Терези

Тиждень активізує навчання, спілкування, короткі поїздки, документи, переписку. Потік інформації може бути надто сильним.

Порада: фільтруй слова. Завершуй старі розмови, повертайся до того, що не було дороблено. Не починай нових договірних процесів.

Скорпіон

Фінансові питання виходять на перший план. Напруга може бути пов’язана з витратами, боргами, обмеженнями або чужими вимогами.\

Порада: будь уважним до грошей. Не берися за ризикові витрати. Завершуй фінансові питання - так ти знімеш напруження.

Стрілець

Ти в центрі уваги. Хочеться діяти, проявлятися, починати нове - але це час завершення старих циклів.

Порада: роби ставку на себе, але не хапайся за нове. Визнач, що більше не твоє, і м’яко відпусти. Це дасть прорив у грудні.

Козеріг

Піднімаються глибокі емоції, підсвідомі страхи, сни, передчуття. Може захотітися тиші, самотності, менше обов’язків.

Порада: слухай внутрішній голос. Закінчуй те, що виснажує. Не втягуйся в конфлікти - вони вдарять по енергії.

Водолій

Гарний період для проєктів, ідей, творчих задумів, зустрічей з однодумцями. Але не поспішай запускати щось нове.

Порада: повернись до того, що давно хотів реалізувати. Тиждень може подарувати важливу підтримку або несподівану можливість.

Риби

Для тебе відкривається шлях професійного зростання та важливих можливостей. Але діяти потрібно обережно.

Порада: додивись усі деталі. Завершуй робочі питання, які були незавершені. Твій успіх почнеться з порядку, а не з хаосу.