Атака рф на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, загиблих нема
Київ • УНН
Вночі 23 листопада російські безпілотники обстріляли Одеську область, спричинивши пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в промисловій будівлі. Атака також пошкодила приватні житлові будинки, але обійшлося без загиблих та постраждалих.
У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли Одеську область: під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі. Їх вогнеборці оперативно ліквідували, заявили в ДСНС України.
Водночас начальник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани.
Загиблих і постраждалих під час обстрілу не було.
Нагадаємо
Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.
Пізніше УНН повідомив, що внаслідок нічної атаки по Дніпру 23 листопада по допомогу до медиків звернулися 15 місцевих жителів.