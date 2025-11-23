Атака рф на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, загиблих нема

$42.150.00
22 листопада, 17:42 • 27317 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 53661 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 39745 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 23532 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 24000 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 20828 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 22844 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28278 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 43593 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 36523 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 20251 перегляди
Макрон вимагає переглянути мирний план США для України з урахуванням інтересів європейців22 листопада, 23:37 • 6560 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС23 листопада, 00:10 • 20181 перегляди
Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist23 листопада, 00:44 • 12385 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo05:53 • 34062 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 80141 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 60029 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 65743 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 72422 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 69158 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Швейцарія
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 20239 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 29656 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 32646 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 80143 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 51956 перегляди
Атака рф на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, загиблих нема

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Вночі 23 листопада російські безпілотники обстріляли Одеську область, спричинивши пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в промисловій будівлі. Атака також пошкодила приватні житлові будинки, але обійшлося без загиблих та постраждалих.

Атака рф на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, загиблих нема

У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли Одеську область: під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі. Їх вогнеборці оперативно ліквідували, заявили в ДСНС України.

Водночас начальник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани.

Загиблих і постраждалих під час обстрілу не було.

Нагадаємо

Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.

Пізніше УНН повідомив, що внаслідок нічної атаки по Дніпру 23 листопада по допомогу до медиків звернулися 15 місцевих жителів.

Євген Устименко

