Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі
Київ • УНН
Вночі 23 листопада ворог атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.
Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.
Попередньо, є постраждалі
Він також додав, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок, деталі уточнюються.
Нагадаємо
Ввечері 17 листопада у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Місто зазнало масованої атаки БпЛА.
