17:42 • 11556 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 19637 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 17251 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 18239 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 18418 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 14509 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 17107 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18922 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21268 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27309 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Вночі 23 листопада ворог атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.

Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі

Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Попередньо, є постраждалі

- написав Гайваненко.

Він також додав, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок, деталі уточнюються.

Нагадаємо

Ввечері 17 листопада у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Місто зазнало масованої атаки БпЛА.

"Знищили чай, меблі і ліки": Філатов емоційно відреагував на обстріл росіянами Дніпра 18 листопада18.11.25, 09:07 • 4100 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)