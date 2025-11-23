Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі

Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Попередньо, є постраждалі - написав Гайваненко.

Він також додав, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок, деталі уточнюються.

Нагадаємо

Ввечері 17 листопада у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Місто зазнало масованої атаки БпЛА.

