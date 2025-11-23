Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие

$42.150.00
22 ноября, 17:42 • 12826 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 22577 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 19308 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 20139 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 19721 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 15053 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 17567 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19041 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21368 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27404 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу22 ноября, 15:47 • 5600 просмотра
Европа требует изменений в мирном плане США для Украины: названы четыре ключевых пункта22 ноября, 16:17 • 9436 просмотра
Дрон ССО впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8: впечатляющие кадрыVideo22 ноября, 18:50 • 12369 просмотра
Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22 ноября, 19:00 • 4176 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 9270 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 57524 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 44716 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 51296 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 57873 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 55164 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 9356 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 21260 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 24881 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 57522 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 45277 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Ночью 23 ноября враг атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие. В Васильковской общине загорелся частный дом.

Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 23 ноября, враг атаковал Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в Днепре возникли пожары в многоэтажном доме и частном жилище.

Предварительно, есть пострадавшие

- написал Гайваненко.

Он также добавил, что в Васильковской общине загорелся частный дом, детали уточняются.

Напомним

Вечером 17 ноября в Днепре и районе возникли пожары в результате российской дроновой атаки. Город подвергся массированной атаке БпЛА.

"Уничтожили чай, мебель и лекарства": Филатов эмоционально отреагировал на обстрел россиянами Днепра 18 ноября18.11.25, 09:07 • 4109 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр