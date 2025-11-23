Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие
Ночью 23 ноября враг атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие. В Васильковской общине загорелся частный дом.
В ночь на воскресенье, 23 ноября, враг атаковал Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в Днепре возникли пожары в многоэтажном доме и частном жилище.
Предварительно, есть пострадавшие
Он также добавил, что в Васильковской общине загорелся частный дом, детали уточняются.
Напомним
Вечером 17 ноября в Днепре и районе возникли пожары в результате российской дроновой атаки. Город подвергся массированной атаке БпЛА.
