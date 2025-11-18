"Уничтожили чай, мебель и лекарства": Филатов эмоционально отреагировал на обстрел россиянами Днепра 18 ноября

Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мэра в Facebook.

Свое сообщение Филатов сделал на русском языке и обратился к населению страны-агрессора. Он назвал оккупантов "ублюдками и подонками, которые уничтожают все живое, до чего могут дотянуться".

Только за последнее время вы уничтожили в Днепре дронами и ракетами: склад женских прокладок, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику и еще кучу гражданского бизнеса, где не было ни одного военного. Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и уничтожать нашу экономику

Он добавил, что анонимные сообщения, вроде, "поврежден промышленный объект", только добавляют многозначительности российским людоедам, которые издеваются над Украиной.

Также Филатов упомянул, что россияне во время недавней атаки ударили по телевышке и бывшему советскому телецентру, где находится редакция "UA Суспільне: Дніпро".

Неужели вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как во времена СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся? Скажу по секрету, тому, кто избавит нас от пыток "Телемарафоном", мы еще скажем "спасибо"