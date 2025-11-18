У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Про це інформує УНН з посиланням на Суспільне Дніпро.

Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у момент атаки співробітників у редакції не було.

Нагадаємо

росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. Унаслідок обстрілу виникли пожежі.

