У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок російської атаки 17 листопада пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Сталася пожежа, вибито вікна та двері, пошкоджено перекриття та дах, але співробітників на місці не було.
У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Про це інформує УНН з посиланням на Суспільне Дніпро.
Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах
Зазначається, що у момент атаки співробітників у редакції не було.
Нагадаємо
росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. Унаслідок обстрілу виникли пожежі.
