У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)

17 листопада, 16:21 • 14074 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 26094 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 24680 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 25648 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 25268 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 21313 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 50215 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26006 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19851 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22361 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 50214 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 84643 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 77896 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 134992 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 112643 перегляди
У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)

Київ • УНН

 • 574 перегляди

У Дніпрі внаслідок російської атаки 17 листопада пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Сталася пожежа, вибито вікна та двері, пошкоджено перекриття та дах, але співробітників на місці не було.

У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Про це інформує УНН з посиланням на Суспільне Дніпро.

Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у момент атаки співробітників у редакції не було.

Нагадаємо

росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. Унаслідок обстрілу виникли пожежі.

рф атакувала ракетами місто Берестин: 9 постраждалих, серед них 16-річний хлопець17.11.25, 23:33 • 606 переглядiв

Віта Зеленецька

Дніпро (місто)