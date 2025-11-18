В Днепре в результате атаки РФ повреждено здание редакции Суспільного и Украинского радио (видео)

В Днепре в результате российской атаки повреждено здание редакции Суспільного и Украинского радио. Об этом информирует УНН со ссылкой на Суспільне Днепр.

Здание редакции Суспільне Днепр и Украинского Радио Днепра повреждено в результате массированного обстрела города вечером 17 ноября. Произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент атаки сотрудников в редакции не было.

Напомним

россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В результате обстрела возникли пожары.

